Stazioni Sicure | ecco come funziona il progetto

Una sala operativa connessa con tutto il Lazio, telecamere puntate sui punti più nascosti delle stazioni, con agenti sia all'interno che in strada, sinergie tra le forze dell'ordine. Questi gli elementi del progetto "Stazioni Sicure" della polizia ferroviaria, che alla Stazione Termini di Roma ha ricevuto la commissione parlamentare sulle condizioni di sicurezza e degrado di città e periferie. E per la prima volta la polizia ferroviaria opera anche all'esterno delle stazioni. Un modello sperimentato a Roma, Napoli e Milano, che ha incluso pure l'esercito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Stazioni Sicure": ecco come funziona il progetto

Patto Stazioni Sicure in piazza Garibaldi, Comune di Napoli dovrà fare 3 pulizie straordinarie settimanali - Tempo di lettura: 3 minuti Si chiama “ Patto Stazioni Sicure”, l’obiettivo è di favorire azioni congiunte, per agevolare una gestione efficiente dei fenomeni di marginalità , di degrado urbano e di esclusione sociale.

Torna l’operazione “Stazioni sicure” contro il degrado - Contrastare il degrado e aumentare la sicurezza urbana. Il progetto " Stazioni sicure " torna nel 2025 con controlli integrati e presidi mirati.

Operazione "strade sicure" con esercito nelle stazioni, la Provincia dice Sì - "Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai componenti stabili del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e in particolare al Prefetto che ha accolto l’invito a trasmettere al ministero competente la richiesta di attivazione dell’operazione 'Strade Sicure' sul territorio.

Treni e bus. Ecco il piano per la sicurezza - Il Giorno - A Busto Arsizio parte il progetto "Stazioni Sicure 2024" per migliorare la sicurezza nelle stazioni e fermate degli autobus. Riporta ilgiorno.it

"Strade e stazioni sicure”, più militari nelle città: ecco dove - A Firenze 40 militari in più per Strade Sicure (100 in totale) e 20 per le stazioni (44 in totale). Secondo lanazione.it