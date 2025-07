Roma spunta Matheus Martinelli | il piano B a centrocampo se sfuma Rios

La Roma amplia il ventaglio di opzioni per il centrocampo. Mentre proseguono i contatti per Richard Rios del Palmeiras e Neil El Aynaoui del Lens, il direttore sportivo Massara tiene d’occhio anche un profilo alternativo: si tratta di Matheus Martinelli, centrocampista classe 2001 in forza al Fluminense. A rivelarlo è il giornalista brasiliano Thiago Ferreira sul canale YouTube Hora do Flu, secondo cui la Roma avrebbe già manifestato interesse concreto per il giocatore come piano B nel caso l’affare Rios non dovesse andare in porto. Valutazione da 15 milioni, il Fluminense ne possiede il 60%. Il club giallorosso sarebbe pronto a mettere sul tavolo una cifra intorno ai 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, spunta Matheus Martinelli: il piano B a centrocampo se sfuma Rios

Nome nuovo per il centrocampo della Roma! Yves Bissouma del Tottenham è tra le alternative valutate in caso di mancato arrivo di Rios. Esperienza, qualità e 43 presenze nella scorsa stagione con gli Spurs: profilo che piace a Gasperini. Operazion

