harry potter della hbo nick frost nella nuova foto nei panni di hargid

Dopo l’annuncio di HBO dell’inizio ufficiale delle riprese della sua nuova serie su Harry Potter – e del debutto dell’esordiente Dominic McLaughlin nei panni del mago – la rete ha rivelato la prima immagine di Nick Frost nei panni del mezzogigante. L’attore di “Shaun of the Dead” e “Hot Fuzz” segue le orme di Robbie Coltrane, che ha interpretato il guardiacaccia e il giardiniere di Hogwarts in tutti gli otto film di “Harry Potter”. Le riprese della prima stagione della serie sono iniziate lunedì presso i Warner Bros. Studios di Leavesden, nel Regno Unito, e dovrebbero durare fino alla primavera del 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

