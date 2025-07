Vetrine rossoblù la premiazione al Dall’Ara | la top 5 vincente tra poster totem e cimeli

Bologna, 15 luglio 2025 – È stata una festa all’insegna delle ‘ doppiette’ rossoblù quella celebrata oggi allo Stadio Renato Dall’Ara, in occasione della premiazione delle ‘Vetrine Rossoblù’. Bologna 15 luglio 2025 Premiazione Vetrine Rosso Blu presso lo stadio DallÕAra Bologna Foto Massimo Gennari Fotoschicchi Proprio come il Bologna, che per il secondo anno consecutivo ha conquistato l’Europa (e quest’anno ha anche sollevato la Coppa Italia dopo cinquant’anni), anche nell’iniziativa ideata da Confcommercio Ascom Bologna — giunta alla sua seconda edizione — ha visto un bis vincente: per la seconda volta di fila ha trionfato Nerio Risi, titolare della storica macelleria di via Amaseo 23, nel cuore del quartiere San Donato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vetrine rossoblù, la premiazione al Dall’Ara: la top 5 vincente tra poster, totem e cimeli

