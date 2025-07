Fonti Ue | Senza accordo con gli Usa i primi controdazi scatteranno dal 6 agosto

I primi controdazi dell’Unione europea contro le tariffe imposte da Donald Trump su acciaio e alluminio, finora congelati per favorire il dialogo con Washington, in caso di mancato accordo con gli Usa scatteranno dal 6 agosto. È quanto riferiscono fonti Ue vicine al dossier: le misure avranno un valore di 21 miliardi di euro. La decisione sul secondo pacchetto da 72 miliardi di euro, pensato per reagire alle misure statunitensi su dazi reciproci e auto e che è al momento al vaglio dei 27 Paesi membri, sarà invece valutata «in base all’evoluzione delle trattative». Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Fonti Ue: «Senza accordo con gli Usa i primi controdazi scatteranno dal 6 agosto»

I primi controdazi Ue contro le tariffe imposte da Trump su acciaio e alluminio - finora congelati per favorire il dialogo - da 21 miliardi di euro, scatteranno il 6 agosto in caso di mancato accordo. E' quanto riferiscono fonti vicine al dossier.

Il pacchetto di controdazi più importante, dal valore di 72 miliardi, verrà illustrato lunedì dalla Commissione ai governi. Senza accordo potrebbe scattare il primo agosto

