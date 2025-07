Conceicao Juve ore bollenti per il futuro di Chico! Contatti continui col Porto | da domani cambierebbe tutto Le ultimissime

Conceicao Juve, ore bollenti per il futuro di Chico: gli ultimi dettagli sul futuro dell’esterno portoghese. La Juventus è a un passo dal completare l’acquisto di Francisco Conceição dal Porto, e le ore attuali sono cruciali per capire come si evolverà la trattativa. Secondo Fabrizio Romano, la Juve ha la possibilità di chiudere l’affare proprio oggi, ma la situazione è ancora in bilico. L’opportunità di portare l’esterno portoghese a Torino è concreta, ma il Porto non ha ancora dato il via libera definitivo per la cessione del giocatore. Francisco Conceição, che ha già vestito la maglia della Juventus nella passata stagione, è una delle priorità bianconere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, ore bollenti per il futuro di Chico! Contatti continui col Porto: da domani cambierebbe tutto. Le ultimissime

In questa notizia si parla di: juve - bollenti - chico - porto

Mercato Juve (Sky), ore bollenti! Accordo vicino per la cessione di Mbangula e Weah, svelate le cifre. Contatti continui con David e offerta al Porto per trattenere Conceicao! Le ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve (Sky), ore bollenti per le mosse dei bianconeri: tutti i dettagli su quanto accaduto in serata.

La Juve le prova tutte per Conceicao: l'ultima offerta. E intanto il Porto non lo convoca - Da Torino ad Oporto: è arrivata la prima offerta ufficiale da parte della Juventus per provare a mantenere uno degli esterni d'attacco che meglio ha figurato nel corso della stagione da poco terminata ... msn.com scrive

Conceicao-Juve, dal Portogallo conferme: "30 milioni al Porto e ... - Il 20% dei 30 milioni di euro che la Juventus dovrà versare al Porto per il riscatto dovrebbe finire direttamente nelle tasche di Francisco ... Scrive tuttosport.com