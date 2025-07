Emmy 2025 tutte le candidature | ‘Severance’ domina con 27 candidature

La Television Academy ha svelato le nomination per la 77a edizione degli Emmy, i successi di Apple TV+ “Severance” e “The Studio” hanno guidato le classifiche, rispettivamente per le serie drammatiche e comedy. HBO Max, nel frattempo, guida il carro tra le reti con 142 nomination, grazie a serie come “ The Penguin “, “The White Lotus”, “The Last of Us” e “Hacks”. Un dato in aumento rispetto al precedente record della rete, 140 nel 2022. Ma “Severance”, che ha ottenuto 27 nomination, e “The Studio”, che ne ha conquistate 23, sono irraggiungibili come singole serie. In particolare, “The Studio” ha ottenuto il maggior numero di nomination per una serie comedy in un solo anno, eguagliando la terza stagione di “The Bear”, che ha ottenuto 23 nomination nel 2024 vincendone 11, il che rappresenta anche un record per il maggior numero di Emmy vinti da una serie comedy in un solo anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Emmy 2025, tutte le candidature: ‘Severance’ domina con 27 candidature

In questa notizia si parla di: candidature - severance - emmy - tutte

Emmy Awards 2025, tutte le nomination: Severance in testa con 27 candidature - Tutte le star, le serie e altro ancora in lizza agli Emmy 2025: Severance è in testa alla classifica con 27 nomination, seguito da The Penguin, The Studio e The White Lotus

Annunciate le nomination agli #Emmys2025, la cui cerimonia è in programma il 14 settembre. Domina Severance con 27 candidature, poi The Penguin con 24. Seguono The Studio e The White Lotus con 23. Tra gli attori, c'è ancora Jeremy Allen White di The Vai su X

Emmy Awards 2025, tutte le nomination: Severance in testa con 27 candidature; Emmy 2025: sarà finalmente l’anno di Severance? Annunciate le candidature; La lista completa delle nomination agli Emmy 2025: le serie tv da battere sono....

Emmy Awards 2025, tutte le nomination: Severance in testa con 27 candidature - Tutte le star, le serie e altro ancora in lizza agli Emmy 2025: Severance è in testa alla classifica con 27 nomination, seguito da The Penguin, The Studio e The White Lotus ... Secondo vanityfair.it

Scissione sbanca alle nomination per gli Emmy - La corsa agli Emmy 2025 si apre con una sorpresa solo a metà: Scissione (Severance) di Apple Tv+ ha conquistato la vetta con ben 27 nomination, affermandosi come la serie più candidata dell'anno. Da ansa.it