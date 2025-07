Aerei cinesi rischiano collisione nei cieli russi uno diretto a Milano L'audio dei piloti | Manovra pericolosa

Due aerei cinesi hanno rischiato la collisione nei cieli russi nella giornata del 6 luglio scorso. La notizia è emersa soltanto ora. Uno dei due voli era diretto a Milano Malpensa. L'audio tra i piloti dei due voli: "PerchĂ© questa manovra? Era pericolosa, bisogna fare rapporto ufficiale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Incursione di aerei cinesi: stato di massima allerta". Dove si rischia l'escalation - La tensione è alle stelle intorno alle Senkaku. Tokyo è in stato di massima allerta in seguito ad alcune intrusioni condotte da aerei cinesi nei cieli delle isole (rivendicate da Pechino)

Aerei cinesi, ancora un lustro prima di vederli in Europa - Nel mercato delle auto elettriche e ibride la Cina spaventa l’Europa, ma per l’aviazione il Dragone risulta ancora fortemente arretrato, soprattutto riguardo le metodologie di certificazione e il tracciamento delle filiere dei materiali.

India-Pakistan, scambio di droni e missili: Islamabad avrebbe usato jet cinesi per colpire aerei indiani - Lo scontro tra India e Pakistan ha raggiunto un nuovo punto critico. Dopo i raid missilistici lanciati da New Delhi martedì sera in risposta alla strage di turisti indù avvenuta ad aprile nel Kashmir, Islamabad ha risposto con colpi di artiglieria lungo la Linea di Controllo, la frontiera de.

