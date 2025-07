Ultimo sold out da 250mila biglietti in 3 ore per Ultimo 2026 – La favola per sempre il 4 luglio a Tor Vergata

ULTIMO BENVENUTI NELLA STORIA SOLD OUT DA 250MILA BIGLIETTI IN 3 ORE PER ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE IL RADUNO DEGLI ULTIMI 4 LUGLIO ROMA – TOR VERGATA SARÀ IL CONCERTO PIÙ GRANDE DI SEMPRE ULTIMO – LA FAVOLA PER SEMPRE. BENVENUTI NELLA STORIA. Sold-out in sole 3 ore con 250.000 biglietti venduti per quello che sarà il concerto più grande di sempre. “ Io sento una missione e ti giuro che andrò a meta. Cantare in pieno inverno per dar la primavera. Noi siamo ULTIMO ”. ULTIMO ha scritto a lettere cubitali l’incipit di un nuovo memorabile capitolo della sua storia e della storia della musica italiana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Ultimo, sold out da 250mila biglietti in 3 ore per “Ultimo 2026 – La favola per sempre” il 4 luglio a Tor Vergata

In questa notizia si parla di: favola - sold - luglio - 250mila

“Ultimo Stadi 2025 – La favola continua …” arriva a Roma con le tre date sold out allo Stadio Olimpico il 10, l’ 11 e il 13 luglio - DOPO IL SUCCESSO DI LIGNANO SABBIADORO, ANCONA E MILANO ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA… IL QUARTO TOUR CONSECUTIVO NEGLI STADI TUTTO ESAURITO CON 7 MESI DI ANTICIPO ARRIVA A ROMA CON LE TRE DATE SOLD OUT ALLO STADIO OLIMPICO 10, 11 E 13 LUGLIO ULTIMO ha dato il via all’ennesima estate da protagonista indiscusso del live italiano: è partito ufficialmente ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…, la tournée estiva che fino al 23 luglio lo vedrà salire nuovamente sui palchi dei più grandi stadi del Paese per 9 imperdibili appuntamenti tutti sold out da mesi.

È partita oggi la caccia ai ticket per partecipare al mega evento che si terrà il 4 luglio 2026, "La favola per sempre". #UltimoStadi2025 #LaFavolaPerSempre Vai su X

Ultimo, sold out da record: 250mila biglietti venuti in tre ore. Batte anche Vasco; Ultimo, in due ore oltre 200mila biglietti per il 4 luglio 2026 a Tor Vergata: record polverizzati; Ultimo: i biglietti per il mega raduno a Tor Vergata volano. È già storia.

Ultimo...re di Roma: 250mila biglietti per luglio 2026, sold-out in 3 ore - Dopo tre ore dall'apertura delle vendite dei biglietti per il "Raduno degli Ultimi", il grande evento live il programma il 4 luglio ... Si legge su iltempo.it

Ultimo a Tor Vergata: sold out in tre ore il ‘raduno degli ultimi’ con 250mila biglietti venduti - L'attesa era tanta e alle 14 i fan di Ultimo si sono collegati per acquistare i biglietti del 'raduno degli ultimi' a Tor Vergata ... Lo riporta dire.it