Pedaggi in autostrada alcune tariffe sono aumentate da luglio

Autostrade per l’Italia, che gestisce metĂ della rete italiana, annuncia che lo “sconto” applicato è scaduto il 1° luglio: il rincaro delle tariffe è dell’1,36%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pedaggi in autostrada, alcune tariffe sono aumentate da luglio

Von der Leyen e Trump nei negoziati UE-USA: tariffe 50% e colloqui fino al 9 luglio - Durante un recente scambio telefonico, Ursula von der Leyen e Donald Trump hanno affrontato la questione dei dazi in discussione nel contesto dei negoziati commerciali tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, esprimendo posizioni forti e ben definite.

Dazi, Trump: “Tariffe Ue al 50% sospese fino al 9 luglio” - Il presidente Donald Trump afferma che gli Stati Uniti ritarderanno l’applicazione dei dazi del 50% sui beni provenienti dall’ Unione Europea dal 1° giugno al 9 luglio per guadagnare tempo per i negoziati.

Dazi, Trump sente Von der Leyen e sospende le tariffe contro l’Ue fino al 9 luglio - Dopo la conversazione telefonica avuta con Ursula von der Leyen, Donald Trump ha fatto sapere che sospenderĂ i dazi al 50% sulle merci europee.

Mentre milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze estive, arriva una novitĂ tutt'altro che piacevole: un aumento dei pedaggi autostradali deciso a sorpresa tramite un emendamento al decreto Infrastrutture La misura, destinata a diventare permanent

Pedaggi autostrade quali sono le più care, tutti gli aumenti in vista e le tratte più colpite - Al momento, i pedaggi autostradali in Italia non subiranno ulteriori aumenti oltre a quelli già applicati all’inizio del 2025 su rete ASPI e Napoli–Pompei–Salerno. Lo riporta italiaoggi.it

Autostrade, il pedaggio aumenta da agosto: quanto pagheremo in più - Da agosto 2025 scattano gli aumenti dei pedaggi autostradali per tutte le categorie di veicoli. Riporta quifinanza.it