L'Ue dice che la Russia ha attaccato l'Ucraina con armi chimiche | Oltre 9mila attacchi proibiti

L’Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas accusa Mosca di usare armi chimiche vietate nel conflitto in Ucraina. Intanto il 18° pacchetto di sanzioni resta bloccato per il veto di Slovacchia e Ungheria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - (Adnkronos) – La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche.

Russia-Ucraina, il nuovo avvertimento di Mosca: "Armi nucleari se l'Occidente ci aggredisce" - La Russia potrebbe ricorrere all'uso di armi nucleari in risposta a un'aggressione da parte di Paesi occidentali.

L'Italia invierà nuove armi all'Ucraina - Mentre Mosca rimanda al mittente, bollandole come "inaccettabili", le richieste dei leader europei che avevano chiesto alla Russia una tregua di 30 giorni, l'Italia si prepara ad inviare a Kiev l'undicesimo pacchetto di aiuti militari.

