Lutto | il ciclismo piange la morte di Lido Francini

Arezzo,15 luglio 2025 – Se ne è andato in un pomeriggio di piena estate, a 74 anni, sconfitto da una breve quanto inesorabile malattia. Lido Francini e ra conosciutissimo nel mondo del ciclismo. Proveniente da una famiglia appassionatissima di questo sport, il babbo Alighiero non perdeva una corsa, uno zio disputò anche un Tour de France. Buon corridore in gioventù, Lido cominciò col Pedale Toscano Ponticino, tante vittorie nelle categorie esordienti e allievi e qualcuna fra i dilettanti, Era stato il primo vero tecnico di Daniele Bennati tra gli allievi nella Polisportiva Albergo Oliveto e vide subito le sue qualità . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

