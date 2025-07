Articolo in aggiornamento Tragedia in provincia Belluno, dove nel pomeriggio di oggi una ragazza di 15 anni ha perso la vita dopo essere caduta nel Piave e poi schiacciata da un masso. Purtroppo per la giovane non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato quest'oggi - martedì 15 luglio - al Cesana Beach di Lentiai di Borgo Valbelluna (Belluno). Sembra che la ragazza volesse fare un selfie insieme alle sue amiche e per tale ragione lei e altre due ragazze si erano arrampicate su un pendio che si affacciava sul fiume Piave. Purtroppo qualcosa è andato storto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caduta nel Piave per un selfie: morta una 15enne