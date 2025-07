Basket il GMV vara il nuovo staff tecnico per la stagione 2025-26

Pisa, 15 luglio – A palestre chiuse, con atleti e tecnici nel periodo del meritato riposo, in largo anticipo rispetto al passato, il GMV Basket ha ufficializzato lo staff tecnico per la stagione 202526. Molte le conferme, per una società che ha vinto il titolo regionale under 17 silver (coach Piazza e Benedettini ) ed ha sfiorato la promozione in divisione regionale 1, sotto la guida di Piazza e Meschinelli, ma anche volti nuovi e nuove proposte.. LE CONFERME – Tra tutte le conferme, il capo allenatore Cinzia Piazza, che ha ottenuto brillanti risultati in coppia con Daniele Meschinelli e Matilda Benedettini, insieme al preparatore atletico Filippo Cinelli e agli altri allenatori Giovanni Azzolini, Sergio Ferro e Michele Masi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, il GMV vara il nuovo staff tecnico per la stagione 2025-26

