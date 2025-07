Conceicao Juventus accordo ai dettagli col Porto! Nuova offerta dei bianconeri | cambia la cifra per mantenerlo a Torino Tutto quello che c’è da sapere

Conceicao Juventus, accordo ai dettagli col Porto: i dettagli e le ultimissime notizie sulla permanenza del bianconero. Il calciomercato Juve ha fatto un passo concreto verso il rinforzo del proprio reparto offensivo, presentando ufficialmente una proposta al Porto per l’acquisto di Francisco Conceiçao. L’offerta, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, corrisponde esattamente al valore della clausola di rilascio del giocatore, ma viene proposta con il pagamento dilazionato in più rate. La trattativa è ormai in fase finale e le due società sono in attesa di completare l’accordo, con i bianconeri che sembrano sempre più vicini a ottenere il talento portoghese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juventus, accordo ai dettagli col Porto! Nuova offerta dei bianconeri: cambia la cifra per mantenerlo a Torino. Tutto quello che c’è da sapere

In questa notizia si parla di: dettagli - juventus - accordo - porto

Juventus Under 16, svelato l’avversario per i quarti di finale: la sfidante dei bianconeri e tutti gli altri accoppiamenti. Tutti i dettagli - di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, ecco chi incontreranno i bianconeri ai quarti: sarà il Genoa lo scoglio per i ragazzi di Grauso.

Vlahovic Juventus, i bianconeri pensano già all’attaccante del futuro: sempre più probabile l’addio a fine stagione? I dettagli - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Juventus, i bianconeri pensano già all’attaccante del futuro: importanti aggiornamenti sulle mosse del club.

Juventus, un altro ex dirigente passa all’Inter: ufficiale il nuovo ruolo nel club nerazzurro. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Juventus, un altro ex dirigente passa all’Inter: è ufficiale il nuovo ruolo nella società nerazzurra.

#Juventus, accordo con il #Porto per #Conceição. I bianconeri spingono anche per #KoloMuani Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://t.me/TeamBarzaNews https://barzacom.it/mercato-juventus-la-situazione-di-kolo-muani-e- Vai su X

Conceiçao-Juventus, ci siamo: accordo con il Porto, Chico rimarrà in bianconero Francisco Conceiçao, atto II: ci siamo. Mancano giusto le strette di mano, le firme, le fotografie di rito e i convenevoli vari, ma la Juventus ha di fatto chiuso il secondo col Vai su Facebook

Conceição resta alla Juventus: accordo raggiunto con il Porto; La Juventus accelera per Conceicao, accordo con il Porto vicino: le cifre e cosa manca per la chiusura; Juventus, Conceicao resta in bianconero: accordo trovato con il Porto.

Conceicao Juve, ora ci siamo davvero: trovato l’accordo con il Porto per il riscatto. Cifre e dettagli dell’operazione finale - Cifre e dettagli dell’operazione finale con il club portoghese Il calciomercato Juve ha raggiunto un accordo di ma ... Scrive juventusnews24.com

Juve, accordo col Porto: (ri)preso Conceiçao. E ora tocca a Kolo Muani - Il portoghese ha accettato di rinunciare a dei soldi: Chico aveva infatti diritto al 20% della cifra corrisposta ai Dragoes. Segnala gazzetta.it