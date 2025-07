15enne morta sul Piave a Belluno colpita da un masso mentre si fa un selfie | la dinamica dell' immane tragedia

Tragedia in provincia di Belluno, nel comune di Borgo Valbelluna: 15enne morta travolta dai massi mentre si scatta dei selfie sul fiume Piave.

Una ragazza di 15 anni è morta e una coetanea è rimasta ferita questo pomeriggio, a Cesiomaggiore (Belluno) per il cedimento di un costone di roccia sul quale, assieme ad una terza amica della stessa età , erano salite per fare una foto. L'episodio è accad Vai su X

? BIMBA DI 10 ANNI ANNEGA NEL PIAVE A PEDEROBBA Nel pomeriggio del 29 giugno, una bambina di 10 anni è deceduta nel fiume Piave, in località San Giacomo a Pederobba (Treviso), mentre faceva il bagno con i fratelli. Il corpo è stato recupe Vai su Facebook

