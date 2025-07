Viale dei pini morti | la protesta di una cittadina di Francavilla al Mare

Viale dei Pini, a Francavilla al Mare, tra degrado, spine e buche. Una passeggiata tra la tristezza di vedere i pini ripiantumati e lasciati al loro triste destino, la morte. Ci sono secchi senza un goccio d'acqua, soldi pubblici gettati, comitati costituiti e questo è il risultato, le immagini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

pini - viale - francavilla - mare

