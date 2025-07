Garante della privacy | L’algoritmo non è neutro rischia di cristallizzare pregiudizi e discriminazioni di genere

L’intelligenza artificiale si conferma protagonista di un mutamento d’epoca in cui la realtà è sempre piĂą mediata da algoritmi capaci di influenzare la percezione individuale e collettiva, l’opinione pubblica e persino il pensiero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Garante privacy sensibilizza su Ia Meta - 18.25 "Gli utenti di Facebook e Instagram, e i non utenti i cui dati possono essere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da utenti, hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per l'addestramento dell'Ia di Meta,utilizzando i moduli resi disponibili online dalla società ".

#GarantePrivacy Stanzione: Ritenendolo neutro, all’algoritmo si affidano scelte progressivamente più importanti, attendendosene prevedibilità e infallibilità ma sottovalutandone spesso il potere trasformativo e l’attitudine a cristallizzare talora i pregiudizi di chi Vai su X

Garante della privacy: L'algoritmo non è neutro, rischia di cristallizzare pregiudizi e discriminazioni di genere; Garante privacy: «IA protagonista di una rivoluzione antropologica, necessario un approccio algoretico; Blog | Stereotipi e pregiudizi viaggiano anche con l'algoritmo.

