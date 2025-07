In un mondo di tifosi politeisti c’è chi non avrà altra Dea all’infuori dell’Atalanta | il popolo nerazzurro urla 15.300 volte presente!

Il boom di abbonamenti in casa Atalanta? La piĂą grande riposta di un popolo che dimostra amore, affetto indipendentemente dal risultato L’Atalanta oggi comincia la stagione 20252026 con la squadra giĂ rientrata a Zingonia che inizierĂ i primi allenamenti. Il contorno estivo è abbastanza tradizionalista: allenamenti, le indicazioni del mister, il mercato, ma soprattutto un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - In un mondo di “tifosi politeisti” c’è chi non avrĂ altra Dea all’infuori dell’Atalanta: il popolo nerazzurro urla 15.300 volte presente!

Monza Atalanta, grande invasione da parte del popolo nerazzurro sugli spalti dell’Up Power Stadium - Monza Atalanta, settore ospiti completamente esaurito domani pomeriggio. Una vera e propria invasione orobica La posta in palio per Monza Atalanta è molto alta per i nerazzurri che si giocano subito la Champions League (considerando anche quella che sarà Bologna Juve).

