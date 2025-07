Laureati in Scienze dell’Educazione | soluzione per 400 titoli non abilitanti

Una proposta del Ministero potrebbe risolvere la situazione di 400 laureati in Scienze dell’Educazione con titoli non più validi per i servizi per l’infanzia. Si attende un emendamento per garantire il lavoro a settembre, con la Regione Emilia-Romagna pronta a intervenire per tutelare educatori e famiglie. L’origine del problema per i laureati in Scienze dell’Educazione . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Decreto Scuola: nuove opportunità per i laureati in Scienze dell’Educazione nella fascia 0-6 anni - Con l’introduzione del Decreto Scuola 2025, si aprono nuove prospettive occupazionali per chi possiede una laurea in Scienze dell’Educazione (classe L-19).

Scienze della Formazione Primaria: ad un 1 anno dal titolo l’80% dei laureati trova lavoro, 5 anni la quota sale all’88%. Gli sbocchi professionali vanno oltre la scuola - Chi decide di frequentare un corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria sa che una delle principali attività lavorative legate a questo percorso accademico è quello dell’insegnamento.

È in arrivo una norma per tutelare i laureati in Scienze dell’educazione - Circa trentamila laureati in Scienze dell’educazione tra il 2017 e il 2019 sono ‘caduti’ in un difetto burocratico che di fatto gli impedisce di insegnare.

Laureati in Scienze dell’Educazione: verso la soluzione per 400 titoli non più abilitanti nei servizi per l’infanzia. Pressing su Governo e Regione Emilia-Romagna per ... - Una vicenda burocratica che ha coinvolto circa 400 laureati in Scienze dell’Educazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia potrebbe finalmente vedere una svolta. Si legge su orizzontescuola.it

