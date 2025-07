Sarno inaugurata la rotatoria di Episcopio | Investimento su sicurezza stradale e mobilità urbana

Completato l'intervento di riqualificazione viaria nella frazione di Episcopio, nel comune di Sarno. L'opera, inaugurata ieri alla presenza del sindaco Francesco Squillante e dell'amministrazione comunale, rappresenta un tassello del pi√Ļ ampio piano di miglioramento infrastrutturale del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Sarno, inaugurata la nuova strada ‚ÄúProlungamento di Via Ticino‚ÄĚ - √ą stata inaugurata ieri sera, con l‚Äôapertura al transito, la nuova strada ‚ÄúProlungamento di Via Ticino‚ÄĚ, che collega Via Cognulo a Via San Valentino a Sarno.

