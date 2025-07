Trump Ucraina o Russia? Non sto dalla parte di nessuno

Ucraina o Russia? "Non sto dalla parte di nessuno. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non dovrebbe prendere di mira Mosca". Lo ha detto Donald Trump rispondendo a una domanda sulla guerra della Russia in Ucraina, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, Ucraina o Russia? Non sto dalla parte di nessuno

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - (Adnkronos) – La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche.

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Ucraina, raid Russia contro Kharkiv. Seul: 600 soldati morti finora per Mosca - (Adnkronos) – La Russia ha lanciato un attacco in diverse ondate, 16 secondo i media ucraini, contro Kharkiv, provocando 45 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, e danni significativi alle infrastrutture civili, inclusi ambulatori.

"L'amministrazione Trump, che ha annunciato un'importante dichiarazione per lunedì prossimo, potrebbe disinteressarsi dell'Ucraina oppure lanciare nuove sanzioni contro la Russia. A noi europei, ovviamente, conviene la seconda opzione" dice @arturo_var

Ucraina, Trump: "Armi Usa tramite alleati Nato". E annuncia "dichiarazione importante" sulla Russia.

Guerra Ucraina, Trump: Mosca o Kiev? Non mi schiero. Kallas: Ue divisa su sanzioni; Niente accordo su sanzioni UE contro Mosca. Lavrov: Non capiamo ragione ultimatum di Trump. - Trump: “Per ora non valuto l’invio di missili a lungo raggio all’Ucraina”; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Kallas: «Mosca usa armi chimiche in Ucraina. Sanzioni alla Russia, niente accordo nella Ue». Meloni: «Bene cambio postura di Trump».

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Media: Trump potrebbe dare a Kiev i missili Tomawahak a lunga gittata. Si legge su repubblica.it