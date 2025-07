Tommaso Edoardo Frosini è il nuovo presidente del Cira.

(Centro italiano ricerche aerospaziali) per il triennio 2025–2028: lo ha nominato l’assemblea dei soci su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Professore ordinario di Diritto Pubblico comparato presso l’UniversitĂ Suor Orsola Benincasa di Napoli, Frosini è figura di rilievo nel panorama giuridico e istituzionale italiano, e ha ricoperto l’incarico di vicepresidente del Cnr dal 2016 al 2021. “Il Cira – si legge in una nota diffusa oggi – esprime un sentito ringraziamento al presidente uscente Antonio Blandini per il lavoro svolto e per aver promosso importanti iniziative strategiche a carattere nazionale, europeo e mondiale nel corso del triennio appena concluso”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it