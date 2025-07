Edizioni BD & J-POP Manga a RiminiComix 2025

Da giovedì 17 a domenica 20 luglio la riviera romagnola si animerà di attività ed eventi a tema nerd per Rimini Comix, il festival dedicato alla cultura pop all’interno del programma di Cartoon Club. La manifestazione si svolgerà nel Parco Federico Fellini e vedrà tra i propri protagonisti anche Edizioni BD & J-POP Manga. Insieme alle novità e ai titoli più amati del catalogo, la casa editrice porta in fiera alcuni ospiti speciali. Chi cerca nelle proprie letture emozioni forti e colpi di scena spiazzanti non potrà perdere l’occasione di incontrare JiokE e scoprire la nuova antologia da brivido Abisso, l’ultima opera dell’autore dopo Pazzia, La casa dei pulcini e Voglio il tuo cuore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga a RiminiComix 2025

