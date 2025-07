WiiU re_nsyshid v0.41 | Novità e Miglioramenti per l’Emulazione dei Dispositivi Toys-to-Life su Wii U

È disponibile l’ultimo aggiornamento di rensyshid, il plugin per Wii U che permette di emulare le periferiche USB Toys-to-Life come il Skylander Portal of Power, la Disney Infinity Base e il LEGO Dimensions Toypad. Novità in v0.4.1. La versione 0.4.1 risolve un problema relativo al cambio dei personaggi in LEGO Dimensions: in precedenza, il sistema attendeva fino alla ricezione di una nuova richiesta, mentre ora il plugin attende massimo 10 risposte vuote prima di procedere, migliorando la fluidità durante il gameplay. Cos’è rensyshid?. rensyshid è un plugin per Wii U (richiede Aroma ) che emula le basi USB dei giochi Toys-to-Life, permettendo agli utenti di utilizzare dump NFC al posto delle figure fisiche. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

