Cremona, 15 luglio 2025 – Ha riempito un carrello con 1300 euro di merce di ogni tipo, dall’abbigliamento agli alimentari, alcolici e superalcolici. Poi ha tentato di uscire dal supermercato senza pagare. Un 45enne romeno, con precedenti, è stato arrestato nel pomeriggio di lunedì dalla Polizia di Stato di Cremona per tentato furto aggravato, colto in flagranza. L’allarme è arrivato alla sala operativa della Questura di Cremona dalla sala controllo di un centro commerciale cittadino, all’interno del quale lo straniero era stato avvistato da un addetto alla sicurezza, che lo monitorava per la sua condotta sospettosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, riempie il carrello con 1300 euro di merce e tenta di non pagare: 45enne arrestato