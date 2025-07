A1 tir travolge auto che si ferma sulla corsia di marcia | la dinamica del tragico incidente

Firenze, 15 luglio 2025 – E’ gravissimo il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 14 di oggi, martedì 15 luglio, lungo l ’ autostrada A1  all'interno della galleria di Base, nel tratto compreso tra Firenzuola e Badia, sulla Direttissima.  La dinamica dell’incidente sulla Direttissima. Tre persone morte sul colpo, due donne e un uomo; ferite invece in modo molto grave una bambina di 5 anni e una donna di 35, deceduto anche un cane.  La dinamica dell’incidente sulla Direttissima. L'auto coinvolta, una Fiat Panda con a bordo cinque persone, si sarebbe fermata all'improvviso nella corsia di marcia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A1, tir travolge auto che si ferma sulla corsia di marcia: la dinamica del tragico incidente

