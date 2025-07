Life is Strange Collection è stata annunciata da Square Enix è la raccolta definitiva per PS5

Square Enix ha annunciato ufficialmente Life is Strange Collection, la raccolta completa e “definitiva” delle celebri avventure narrative sviluppate da Don’t Nod e Deck Nine. Pensata come un omaggio a uno dei franchise più premiati del panorama videoludico, questa edizione esclusiva per PlayStation 5 racchiude tutti e cinque i capitoli principali della serie, arricchiti da tutti i contenuti scaricabili rilasciati finora e dai bonus per chi prenoterà il gioco. Il lancio è fissato per il 2 ottobre 2025, con un prezzo consigliato di 69,99€. Nel dettaglio, la collection include: Life is Strange Remastered. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Life is Strange Collection è stata annunciata da Square Enix, è la raccolta “definitiva” per PS5

