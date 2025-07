Poste Italiane | e-commerce installato a Cassino un locker per il ritiro e la spedizione automatica dei pacchi

È stato installato a Cassino il primo “Locker”, l’armadietto automatico per la consegna e il ritiro di un pacco. Grazie a “Locker Italia”, la Joint Venture per l’e-commerce costituita da Poste Italiane e DHL eCommerce per il ritiro e la spedizione dei pacchi, in Via Enrico De Nicola,104, è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Installato a Lecco il primo Locker per consegna e ritiro pacchi - A Lecco è stato installato il primo locker da Locker Italia, la joint venture per l’e-commerce costituita da Poste Italiane e DHL eCommerce.

