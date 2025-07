FC 25 1 5 gioc TOTS MF Vincitore RTTF o FUTTIES a scelta

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare la nuova sfida 15 gioc. TOTSMFVincitore RTTF o FUTTIES a scelta Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon 15 gioc. TOTSMFVincitore o FUTTIES a scelta. Numero sfide: 2. Premio: 15 gioc. TOTSMFVincitore RTTF o FUTTIES a scelta. Ripetibile Si. Scadenza: 22 luglio. Rosa con valutazione 86. Premio: 1x Small Prime Electrum Players Pack Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 86. Rosa con valutazione 88. Premio: 1x Premium Mixed Players Pack Gioc. con TOT min 88: min 7. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, 1/5 gioc. TOTS/MF/Vincitore RTTF o FUTTIES a scelta

