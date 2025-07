Spunta con una spranga da 66 cm vicino a una bici 37enne di Reggio Emilia denunciato | cosa stava per fare

Un 37enne è stato denunciato a Reggio Emilia per tentato furto e porto abusivo di armi dopo l'intervento dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Spunta con una spranga da 66 cm vicino a una bici, 37enne di Reggio Emilia denunciato: cosa stava per fare

In questa notizia si parla di: 37enne - reggio - emilia - denunciato

Nei guai un 37enne di origine marocchina già noto alle forze dell’ordine Vai su Facebook

Spunta con una spranga da 66 cm vicino a una bici, 37enne di Reggio Emilia denunciato: cosa stava per fare; Furti: cerca di rubare una bici di valore, denunciato; Tenta di rubare una bici fuori dalla biblioteca Panizzi, 37enne denunciato.

Spunta con una spranga da 66 cm vicino a una bici, 37enne di Reggio Emilia denunciato: cosa stava per fare - Un 37enne è stato denunciato a Reggio Emilia per tentato furto e porto abusivo di armi dopo l'intervento dei Carabinieri. Da virgilio.it

Perseguita e minaccia la ex compagna, 54enne denunciato a Reggio Emilia - Non si rassegnava alla fine della relazione sentimentale con la sua ex compagna e, con azioni reiterate, molestava la donna al punto da cagionarle un grave stato d’ansia e di paura per la propria inco ... nextstopreggio.it scrive