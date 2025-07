Cristiano Ronaldo chiede alla figlia Alana | Cosa vuoi fare da grande? la risposta esilarante della bambina

L'esilarante siparietto tra Alana Martina, prima figlia di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, che risponde alla domanda su cosa vorrebbe fare da grande e, a quanto pare, la piccola ha già le idee piuttosto chiare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Non ho nulla per invidiare Messi o Cristiano Ronaldo” - 2025-05-27 09:17:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Mario Balotelli Mantieni attivo.

L’Al Nassr di Cristiano Ronaldo fallisce la qualificazione in Champions: Pioli contestato dai tifosi - L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Pioli non parteciperà alla Champions asiatica nella prossima stagione, un risultato negativo che ha scatenato la rabbia dei tifosi.

Cristiano Ronaldo, i 1000 gol sempre più vicini ma terzo anno consecutivo senza trofei - Cristiano Ronaldo concentratissimo sull’obiettivo dei 1000 gol, ma al costo delle vittorie di squadre: terza stagione senza titoli per CR7 Cristiano Ronaldo continua a segnare a raffica con l’Al-Nassr, ma dopo tre stagioni in Arabia Saudita non è riuscito a sollevare neanche un trofeo di rilievo.

Cristiano Ronaldo, la figlia Alana Martina ha le idee chiarissime: «Cosa voglio fare da grande? Niente». Il consiglio di CR7 Vai su Facebook

