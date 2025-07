Piccola novità per la modalità desktop di Android nella build di Android Canary

Google non ha ancora rilasciato la modalità desktop di Android ma continua a svilupparla: c'è una piccola novità nel canale Canary. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Piccola novità per la modalità desktop di Android nella build di Android Canary

In questa notizia si parla di: android - piccola - novità - modalità

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2, Compressore ad Aria Portatile, Fino a 150 psi, Luce Led Integrata, Porta Type-C, 6 Modalità di Gonfiaggio, Nuovo adattatore valvola dell'aria, Compatto, Nero 37,99€ invece di 59,99€ https://amzn.to/4fKNcIG Vai su Facebook

Nuovo aggiornamento per l'interfaccia di Google Chrome su Android: ecco cosa cambia; La Beta 2 di Android 16 QPR1 porta sui Pixel piccoli affinamenti e importanti novità; Perché Google ha deciso di riavviare gli smartphone Android se non vengono usati per 72 ore (e perché dovreste farlo anche voi).