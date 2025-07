Osimhen ore decisive | nuova offerta del Galatasaray entro domani Pedullà

A una settimana dal primo segnale lanciato dal Galatasaray, la trattativa per Victor Osimhen entra nelle sue ore decisive. I contatti tra i club sono rimasti costanti, e da Istanbul è attesa una nuova proposta economica imminente, questa volta accompagnata da garanzie più solide. Lo riporta Alfredo Pedullà. Nuova offerta per Osimhen entro domani:. Pedullà scrive sul suo sito: «Tra poche ore sarà una settimana precisa da quando il Galatasaray aveva preannunciato al Napoli una proposta da 75 milioni per riportare Victor Osimhen in Turchia. Da quella sera sta andando avanti il discorso legato alle garanzie, la famosa fideiussione che sarebbe meglio di una semplice lettera di credito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen, ore decisive: nuova offerta del Galatasaray entro domani (Pedullà)

Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: «Osimhen è il grande obiettivo ma ci sono anche altri tre nomi: ecco il piano dei bianconeri» - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: tutte le dichiarazioni dell’esperto di mercato sui bianconeri.

Osimhen aspetta la Juventus, ma dipenderà dal Napoli (Pedullà) - Victor Osimhen è nel mirino della Juventus e, a quanto pare, anche lui gradirebbe la destinazione. Ma oltre al nigeriano, che quest’estate farà ritorno al Napoli dopo il prestito al Galatasaray, i bianconeri vorrebbero prendere anche un altro centravanti.

Osimhen vuole solo la Juventus: il Napoli rischia di perderlo a zero nel 2026 se non lo accontenta (Pedullà) - Victor Osimhen farà ritorno a Napoli dopo il prestito al Galatasaray. Ci sono diversi club sull’attaccante nigeriano, che però pare abbia messo la Juventus come priorità per il trasferimento.

A 48 ore dalla fine della clausola, Kean e il suo agente Alessandro Lucci hanno valutato la scelta migliore per la sua carriera. Questo ha portato il classe 2000 a non prendere in considerazione l'offerta dell'Al Qadsiah, che è rimasta sul tavolo per settimane

