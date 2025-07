Dellera bassista degli Afterhours live al Chiosco

Dellera, pseudonimo di Roberto Dell'Era, artista straordinario, bassista degli Afterhours, collaboratore di Dente e Calibro 35 nonchè parte dei The Winstons sarĂ in concerto al Chiosco giovedì 17 luglio 2025 alle 21:30. In breve Dellera (Afterhours) 17 luglio 2025 dalle 21:30 Il Chiosco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: afterhours - chiosco - dellera - bassista

