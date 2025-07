Meloni | Bene il cambio di postura di Trump verso Putin

''Bisogna continuare da un lato a sostenere l'Ucraina e allo stesso tempo aumentare la pressione sulla Russia'', ha detto la premier. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meloni: “Bene il cambio di postura di Trump verso Putin”

In questa notizia si parla di: meloni - bene - cambio - postura

Meloni a Leone XIV: bene richiamo alla pace, mondo ne ha bisogno - Roma, 8 mag. (askanews) – “La nostra casa si fonda sulla sintesi straordinaria tra fede e ragione. Sintesi che ha permesso alla civiltà italiana ed europea di concepire un mondo nel quale la persona è centrale, la vita è sacra, gli uomini sono liberi e di eguale dignità , lo Stato e la Chiesa sono distinti ma si rispettano reciprocamente, e crescono insieme.

“Meloni fa bene a non unirsi ai ‘volenterosi’, Turchia mediatrice credibile”: parla l’ambasciatore Marsili - “Ha fatto molto bene Giorgia Meloni, sia pure insistendo nel suo sostegno all’Ucraina, a non aderire formalmente alla coalizione dei volenterosi, perché mantenendo un piede a Washington le conferisce una maggiore affidabilità ”.

Dazi, M. Berlusconi: bene Meloni che tiene unite Italia, Ue e Usa - Milano, 9 mag. (askanews) - Marina Berlusconi giudica "bene" il ruolo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella trattativa sui dazi tra Europa e Stati Uniti.

Lo sapeva, Giorgia Meloni. Da due giorni. Ne aveva parlato giovedì con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, chiuse in uno stanzino al primo piano della nuvola dell’Eur a margine della conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina. Vai su Facebook

Meloni, attacchi russi brutali, bene cambio postura di Trump; Ucraina, media: «Putin non teme minacce Usa, avanti con guerra». Meloni: bene cambio postura di Trump verso Mosca; Guerra Ucraina Russia, Trump: con Putin non chiudo. Meloni: bene cambio postura Usa. LIVE.

Meloni, attacchi russi brutali, bene cambio postura di Trump - "Continuiamo a non vedere passi avanti sul lato russo: la Russia continua a colpire civili con attacchi sempre più brutali, che dimostrano quanto poco Mosca sia impegnata a cos ... Da msn.com

Trump a Zelensky: "Puoi colpire Mosca?" | Poi il chiarimento: "Solo una domanda" | Meloni: bene il cambio di postura Usa verso Putin - Trump ha ribadito in una conversazione con la Bbc la sua delusione verso Vladimir Putin per la prosecuzione della guerra in Ucraina, ma ha aggiunto di non ... Scrive msn.com