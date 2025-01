Quotidiano.net - Giovani a caccia di spiritualità. Atei ma alla ricerca del sé interiore

La presenza sempre più importante, sia in ambito scolastico che sociale, dicon differenti riferimenti culturali e religiosi, implica un ripensamento del rapporto trae azione educativa e formativa della scuola. I ragazzi infatti, mostrano interesse verso la dimensione spirituale dell’uomo e dell’educazione, non di tipo esplicitamente religioso ma piuttosto connessa alle esperienze di vita. Per loro, che non danno nulla per scontato e non comprendono la pretesa degli adulti o delle istituzioni religiose di possedere la verità, fare esperienze è più importante che trovare ragioni per credere. La religione viene messa in standby e la definizione di sé in rapportodiventa il frutto di una scopertache giungerà a esiti diversi a seconda di ciò che si è vissuto.