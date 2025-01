Ilrestodelcarlino.it - Fuori da scuola col coltello: studente dodicenne fermato da alcuni genitori

Ravenna, 21 gennaio 2025 – Qualunque fosse il suo disegno, per fortuna non è riuscito a portarlo a termine. Sabato mattina non erano ancora le 8 quando unodi unamedia della città si è presentato davanti al plesso con unda cucina del quale ha cominciato a vantarsi con chi aveva vicino. Attorno a lui c’erano diversi ragazzini e ragazzine che aspettavano di entrare ae una di loro, spaventata, ha telefonato alla madre per raccontarle quello che stava succedendo. Nel giro di poco sono arrivati davanti allache hanno iniziato a parlare con il ragazzo e sono riusciti fortunatamente a convincerlo a farsi consegnare il. A quel punto, dopo il suono della campanella, tutti sono entrati a. I, una volta entrati in possesso del, hanno chiesto di essere ricevuti dal dirigente scolastico dell’istituto comprensivo a cui hanno consegnato l’arma e hanno raccontato quello che era successo.