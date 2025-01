Lanazione.it - Firenze, il mito di Dalida rivive in scena grazie a Maria Letizia Gorga

, 21 gennaio 2025 - Il 23 gennaio alle ore 21 il Centro Mediterraneo delle arti presenta lo spettacolo "Avec le temps", doveci regala un'interpretazione straordinaria, diventando la voce e l'anima di una delle più grandi icone della musica francese., per il suo modo di attraversare la storia, d’illustrarne i cambiamenti, è una vera eroina dei nostri tempi. La piccola ragazza italiana dagli occhiali spessi, nata in un sobborgo popolare del Cairo diventata prima Miss Egitto e poi Mademoiselle Bambino la regina dei juke-box, verrà infine consacrata come la più grande cantante francese di tutti i tempi. “Questo spettacolo – spiega- è un omaggio a questa grande artista che è stata spesso dimenticata. Di origini calabresi, nata in Egitto ed emigrata in Francia, è considerata una delle star internazionali più importanti, basti pensare che ha venduto più dischi di Frank Sinatra.