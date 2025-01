Lanazione.it - Firenze, fiabe jazz a teatro per famiglie: va in scena ‘Hansiel e Gretel’

Leggi su Lanazione.it

, 21 gennaio 2025 - The Square presentae la sorprendente rilettura di “Hansiel e Gretel” Domenica 26 gennaio, alle ore 16:30 un’esperienza unica die musica per grandi e piccini, dove l'improvvisazione si fonde con l'ironia per trasformare le favole classiche in storie dal sapore moderno e inaspettato. Appuntamento nello spazio delle Cure, via Domenico Cirillo, 1. L'originale format, ideato dall'attore Roberto Caccavo, con musiche dal vivo, è pronto a divertire e incantare il pubblico con la sua versione inedita di "Hansiel e Gretel". Questa volta, Hansiel (sì, Hansiel come Ansia!) e la saggia Gretel si ritrovano prigionieri della temibile Strega Zuccherosa Sopraffina, che abita in fondo al bosco e li inganna con dolci, caramelle, sushi e persino kartoffel.