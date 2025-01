Quotidiano.net - Famiglie “dink”, cosa sono e perché stanno crescendo in Italia

Roma, 21 febbraio 2025 – E’ una nuova tendenza, sviluppatasi all'interno del fenomeno del calo delle natalità ma anche del ritardo, rispetto al passato, col quale si arriva all’indipendenza economica e alla serenità. Di conseguenza,sempre di più le coppie che, pur potendo, procrastinano il momento in cui avere figli. Forsesi è sacrificato tempo per la carriera, oppure ancoragli alti costi dell’avere una famiglia toglierebbero spazio e risorse alle proprie passioni. Qualunque sia la causa, le cosiddette" inin aumento. Le” Male"? Si tratta di coppie in cui, di comune accordo, si decide di non avere figli o almeno di rimandare il loro arrivo per un po’ di anni. In queste, entrambi i partner hanno uno stipendio, e i soldi vengono investiti nelle passioni condivise come ad esempio i viaggi.