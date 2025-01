Thesocialpost.it - Etna, incidente sulla neve per una 20enne: trauma alla colonna vertebrale

Momenti di apprensione sull’, dove una giovane messinese di 20 anni, impegnata in una giornata sugli sci, è stata vittima di una caduta che le ha causato un. La ragazza è stata prontamente soccorsa dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Stazionenord e dal personale del soccorso piste della Polizia. Affidata alle cure dei sanitari, è stata poi trasportata per ulteriori accertamenti.Sempre sul versante nord dell’, in un’area particolarmente frequentata, i tecnici del Soccorso Alpino sono stati impegnati in un secondo intervento durante l’evento “Sicuri in montagna d’inverno”, organizzato insieme al Club Alpino Italiano. Una 25enne è scivolata sughiacciata mentre esplorava un cratere spento, riportando lesioni che hanno richiesto l’immobilizzazione e il trasporto in barella.