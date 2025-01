Metropolitanmagazine.it - Elon Musk e il suo presunto saluto romano scatenano le polemiche, ma il patron di Tesla risponde

Nella giornata di ieri, a Washington, si è svolto l’Inauguration Day, la cerimonia ufficiale d’insediamento durante il quale Donald Trump ha dato il via al suo secondo mandato. Per l’occasione, com’era prevedibile,, che è stato una figura fondamentale per la vittoria del candidato repubblicano, è salito sul palco della Capital One Arena per un discorso. Dopo aver esordito esclamando «Ecco cosa vuol dire vincere! E questa non è stata una vittoria qualsiasi. Questa elezione è stata un bivio per la civiltà umana!» e aver ringraziato il pubblico presente, il cofondatore diha fatto per ben due volte uno strano gesto con il braccio destro, battendosi il petto e poi tendendo la mano. Un gesto che, a molti, ha ricordato ilfascista. Infine, con la mano sul cuore, ha detto «il mio cuore è con voi».