Cortona | intensificati i controlli antidroga due arresti in un weekend

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della compagnia dihanno intensificato le attività di controllo mirate alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, portando all’arresto di due cittadini di nazionalità albanese, entrambi senza fissa dimora.Primo arresto: cocaina nascosta sotto il poggiatestaIl primo intervento si è svolto durante un servizio perlustrativo. I militari hanno fermato un’autovettura di una società di autonoleggio, condotta da un 25enne. Durante la perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti 13 ovuli contenenti cocaina (per un peso complessivo di 7 grammi), nascosti sotto il poggiatesta del sedile lato passeggero. L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo le formalità di rito.