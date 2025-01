Ilgiorno.it - Como, 80mila pasti all'anno e 250 volontari: Incroci celebra 25 anni di solidarietà a fianco di chi non ha nulla

Leggi su Ilgiorno.it

, 21 gennaio 2025 – L’associazionehato i suoi 25die impegno a, con un impegno costante per sostenere le persone senza dimora e promuovere relazioni di. Fondata il 17 gennaio 2000 da un gruppo di cittadini desiderosi di rispondere ai bisogni della città,, ha iniziato la sua opera con la gestione della mensa di via Tommaso Grossi 20 aaccolti dalle suore Guanelliane. Dal 2021, insieme con altri enti che collaborano al progetto, è protagonista nella mensa didi Casa Nazareth, in via Don Luigi Guanella 12, dove ogni sera i suoi 250, in turni quotidiani, si dedicano con premura e attenzione a chiunque abbia bisogno, offrendo non solo, ma anche ascolto, accoglienza e condivisione. Tempi di bilanci Solo nel 2024, sono stati serviti quasi, con una media di 216 al giorno, grazie al supporto di 250e 7 operatori.