Club Brugge-Juve, Kolo Muani e difensore: doppio annuncio di Giuntoli

Le dichiarazioni del Football director bianconero sul tesseramento del francese e l’arrivo di un nuovo centraleCristianoha parlato a ‘Sky Sport’ prima del match di Champions League in casa del. Inevitabile per il Football director bianconero l’argomento mercato, partendo dalla questione. Il francese ha già firmato, ma ildi Exor non ha potuto fin qui ufficializzarlo perché il PSG ha terminato i 6 slot riservati ai prestiti all’estero. Il tutto, però, dovrebbe finalmente risolversi nelle prossime ore, come annunciato dastesso.ntus,e tesseramento: parla(LaPresse) – Calciomercato.itTesseramento: via libera PSG nelle prossime ore“Credo a breve verrà risolta la questione – le parole del dirigente dellantus – Il Paris Saint-Germain sta facendo gli ultimi documenti, per cui domani al massimo dovremmo esserci“.