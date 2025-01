Nerdpool.it - Charlie Cox svela la durata del suo ruolo come Daredevil (è più lunga di quanto pensiate)

Cox, interprete di, ha accennato alladel suodi avvocato e vigilante Matthew “Matt” Murdock. L’attore, che ha debuttato neldel supereroe nella serie originaledi Netflix nel 2015, ha condiviso la notizia durante al FAN EXPO San Francisco 2025. Cox si è unito alla co-star Wilson Bethel, che interpreta Bullseye, per discutere dell’attesa e prossima serie: Born Again e ha sottolineato i momenti chiave della produzione.“Quando interpreti un personaggio – lo interpreto da 10 anni – invecchia, il che è sconcertante”, ha esordito Cox. “La cosa strana è che nel 2018, quando lo show è stato cancellato, ho avuto un periodo di rottura, un periodo di lutto perché pensavamo che avremmo fatto una stagione 4, poi non è successo e da un giorno all’altro abbiamo ricevuto una telefonata e ci hanno detto: ‘Abbiamo finito, è finita’”.