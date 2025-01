Lapresse.it - Caso Santanchè, pranzo a Palazzo Chigi tra Meloni e La Russa

La presidente del Consiglio, Giorgia, secondo quanto si apprende, ha ricevuto oggi ail presidente del Senato, Ignazio La. Sul tavolo anche il.L’incontro, viene spiegato, era “già programmato da tempo per fare il punto della situazione”. Tra i temi affrontati, tra la premier e Laci sarebbe stato anche quello della ministra del Turismo, Daniela, rinviata a giudizio per le accuse di falso in bilancio per i conti della galassia societaria Visibilia.