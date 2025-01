Ilrestodelcarlino.it - Avevano vinto un milione di euro. Ma percepivano il reddito di cittadinanza

Baciati dalla fortuna, ma anche aggrappati aldi. Il territorio cesenate si è - purtroppo – guadagnato una pagina di notorietà nazionale grazie al comportamento di due persone, un uomo e una donna (un 62enne di Bagno di Romagna e una 51 di Cesena) che non si conoscono, ma cheavuto la stessa idea: quella di continuare a incassare ildianche dopo aver riscosso vincite di gioco per un valore a cinque zeri. Lo sconsolante primato è emerso tra le pagine del report della guardia di finanza relativo all’utilizzo fraudolento del sostegno introdotto dal Movimento 5 Stelle ai tempi in cui era al governo. Nello specifico, i numeri relativi a tutta Italia parlano di 665 milioni diindebitamente sottratti allo Stato da 62.000 persone. Compresi i due cesenati.