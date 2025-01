Isaechia.it - Amici 24, si accende il battibecco tra TrigNo e Chiamamifaro: “La mia voce anonima?”

Leggi su Isaechia.it

Come mostrato nell’odierno daytime di24, gli allievihanno avuto un piccolo.Tutto è iniziato quando le tre squadre di cantanti hanno dovuto scegliere uno degli altri team da far gareggiare in una sfida. I prescelti avrebbero dovuto esibirsi con il loro cavallo di battaglia ed il perdente avrebbe fatto perdere alla propria squadra un punto valido per la competizione del prossimo pomeridiano di. Per la squadra di Lorella Cuccarini, Mollenbeck è stato il più votato in quanto ritenuto colui con “l’estensione minore“. Per la squadra di Rudy Zerbi i più votati sono statie Vybes. Avendo entrambi ricevuto tre punti, i compagni hanno poi deciso di mandare in sfida Vybes. Tuttavia anon è piaciuto il motivo con cuiha giustificato il suo voto per lei.